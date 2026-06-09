Mondo

Netanyahu (e Trump) in un circolo vizioso di Netanyahu e Trump: «Continueremo a martellare il Libano»

Davide Lerner
Segui Domani su Google
09 giugno 2026 • 06:00

Il premier israeliano accetta per il momento di sospendere l’offensiva sul regime islamico ma non accetta limitazioni su Beirut. L’intesa con il presidente Usa è fragile: a detta degli analisti, una nuova fase di combattimenti è inevitabile

Il circolo vizioso sembra ormai seguire una traiettoria consolidata. Prima Benjamin Netanyahu, sospinto in parte da pressioni interne, ignora le richieste americane di moderare l’intensità del conflitto con i propri nemici. Superata una soglia critica, l’Iran agisce per tutelare la propria deterrenza e per far pesare le violazioni di Israele sul piano delle sue interlocuzioni con gli americani. Allora Trump striglia Netanyahu, che reagisce e scalpita ma in fin dei conti non può permettersi di ti

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 