L’ossessione di Netanyahu. Il regime è piegato

Entro ottobre ci saranno nuove elezioni e il premier vuole ricostituire la propria immagine di uomo della sicurezza dopo il fallimento del 7 ottobre 2023. La politica di difesa israeliana è diventata significativamente più aggressiva: prevenire è meglio che curare
Le componenti mainstream dell’arco politico israeliano si sono unite compatte dietro a Netanyahu nella sua scelta di sferrare un nuovo attacco all’Iran. Un fatto che rappresenta un’ulteriore conferma di come l’opinione pubblica all’interno della compagine ebraica della società israeliana consideri Teheran una minaccia esistenziale per lo stato ebraico. E non si divida come invece era avvenuto sulla guerra di Gaza. Opposizione allineata Yair Lapid, il capo dell’opposizione, si è congratulato pe