Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in Ungheria, dove si trova in visita istituzionale dal premier Viktor Orbàn. Si tratta del primo viaggio in Europa per Netanyahu dal 7 ottobre 2023, nonostante il mandato di arresto a suo carico da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei confronti di Netanyahu.

Finora il premier è stato in visita negli Stati Uniti, ma non ha mai visitato uno stato parte della giurisdizione dell'Aia. Nei giorni scorsi il premier ungherese ha garantito l'immunità per Netanyahu e ha annunciato oggi l’uscita ufficiale dell’Ungheria dalla Corte penale internazionale (cpi).

Intanto prosegue la guerra a Gaza, dove nella notte sono state uccise altre 24 persone. L'esercito israeliano ha eseguito raid aerei anche in Siria, nella città di Daraa, dove sono morte almeno dieci persone.

La protezione civile a Gaza parla di almeno 15 morti in un attacco israeliano La Protezione civile della Striscia di Gaza, controllata da Hamas, ha segnalato almeno 15 morti in un attacco israeliano nel nord. L'Ungheria ha annunciato che uscirà ufficialmente dalla cpi L'Ungheria annuncia che uscirà ufficialmente dalla Corte penale internazionale (cpi). Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato oggi a Budapest, nonostante il mandato di arresto nei suoi confronti La polizia israeliana richiederà la proroga della detenzione dei collaboratori di Netanyahu arrestati per il Qatargate La polizia israeliana ha chiesto di prorogare di altri sette giorni la detenzione dei collaboratori del premier Benjamin Netanyahu, Jonatan Urich e Eli Feldstein, nell'ambito dell'indagine in corso sul cosiddetto scandalo Qatargate, di cui sono i principali sospettati. La polizia presenterà la richiesta in un'udienza presso la Corte Magistrale di Rishon Lezion, durante la mattinata. La polizia dello stato ebraico ha arrestato Urich e Feldstein, per interrogarli, lunedì scorso. Si sospetta che entrambi abbiano preso soldi per diffondere messaggi favorevoli al Qatar ai giornalisti, con l'obiettivo di rafforzare la reputazione e l'immagine dello stato del Golfo come mediatore nei colloqui sugli ostaggi tra Israele e Hamas, mentre erano alle dipendenze del primo ministro. Netanyahu è arrivato in Ungheria: il programma della visita Il premier israeliano è arrivato in Ungheria nonostante il mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. Resterà quattro giorni nel paese guidato da Viktor Orbàn in quella che è la sua prima visita in Europa dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023. Dopo gli onori militari al palazzo presidenziale, Netanyahu sarà ricevuto in mattinata dal suo omologo per un colloquio e poi, verso le 12:30, terrà una conferenza stampa. Almeno 24 morti nei raid notturni a Gaza L'esercito israeliano ha condotto diversi attacchi nella notte in tutta Gaza, uccidendo almeno 24 persone, comprese quattro in un raid su un campo tendato per sfollati vicino a Khan Younis. Lo ha riferito al-Jazeera, precisando che tra le vittime ci sono anche tre morti e 15 rimasti feriti in un bombardamento su una casa nel quartiere Shujayea di Gaza City, nel nord della Strisci L'Idf bombarda in Siria: 10 morti L'aeronautica militare israeliana ha compiuto una serie di attacchi nella provincia di Daraa, nella Siria meridionale, uccidendo almeno 10 persone: lo ha riferito il canale televisivo siriano Syria TV. In precedenza, il quotidiano siriano Al Watan aveva precisato che alcuni residenti della provincia di Daraa si sono scontrati con l'esercito israeliano, che stava avanzando in profondità nel territorio siriano. Secondo il quotidiano, le forze israeliane sarebbero state costrette a ritirarsi sotto la copertura di aerei e artiglieria.

