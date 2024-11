Almeno 66 persone sono morte e più di cento sono state ferite, la maggior parte donne e bambini, in un attacco aereo israeliano avvenuto all’alba nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono Al Jazeera e Wafa, l’agenzia di stampa palestinese. Il raid ha distrutto un intero isolato residenziale, vicino all’ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia. Wafa lo ha definito un «orribile massacro». Molte persone, secondo la Protezione civile di Gaza, sono ancora disperse o intrappolate sotto le macerie.

L’Idf questa mattina ha poi colpito un edificio a più piani nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City, riducendolo in macerie. Sono 22 i morti annunciati finora, riporta Al Jazeera.

Usa: Sì alla vendita di tank a Israele

Intanto, gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla vendita di tank a Israele: il Senato Usa ha bloccato un provvedimento che mirava a fermare la vendita di tank e altre armi a Israele. Una misura che era stata introdotta per il timore di violazioni dei diritti umani e del numero di civili uccisi dalle forze di difesa israeliane nei territori palestinesi.

Il tentativo del senatore Bernie Sanders di bloccare la vendita di armi offensive è stato respinto a larga maggioranza. È probabile che sia uno degli ultimi tentativi da parte dei legislatori democratici progressisti e centristi statunitensi prima che il presidente Joe Biden lasci l’incarico.

In Libano

L’Idf ha emesso avvisi di evacuazione per i residenti di tre villaggi nel sud del Libano, in vista di un bombardamento di obiettivi di Hezbollah. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, ha pubblicato le mappe insieme all’annuncio, che invita i civili a Burj el Shemali, al Housh e Maashouq a evacuare immediatamente e dirigersi a nord o verso il fiume Awali.

Nella notte la periferia di Beirut è stata nuovamente colpita da un bombardamento israeliano. Secondo l’agenzia di stampa libanese Nna, l’esercito israeliano ha effettuato tre attacchi contro il quartiere di Haret Hreik, nei sobborghi della Dahye, luoghi che Israele sostiene essere la roccaforte di Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la distruzione di diversi edifici.

È previsto per oggi, 21 novembre, l’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’inviato Usa Amos Hochstein, che sta lavorando al dossier sul cessate il fuoco in Libano. Lo ha annunciato il portavoce del primo ministro, Omer Dostri, all’indomani dell’arrivo di Hochstein in Israele, dove ha già incontrato il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer.

