Netanyahu si piega a Trump (per ora): «Siamo perfettamente allineati agli Usa»

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Nessun faccia a faccia. Lontano dai giornalisti e tanto silenzio. Se l’obiettivo dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu di ieri era quello di ricucire i rapporti, probabilmente il risultato non è stato così trionfale nonostante le dichiarazioni a margine di Bibi. È stata «una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico Trump», ha detto. Ma l’«amico» non si è lasciato andare a grandi dichiarazioni. In ogni