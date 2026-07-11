Netanyahu vuole dare il colpo finale all’Iran. Ma con gli Usa è gelo

Gli analisti danno per certo un nuovo attacco dell’Idf, il tycoon non è d’accordo. Sullo sfondo le difficoltà interne di Bibi: al voto di ottobre si prevede lo stallo
Chi è atterrato in Israele lo scorso marzo, durante l’operazione americana contro l’Iran denominata “Epic Fury”, ricorda lo stupore dei passeggeri nel trovare lo scalo civile Ben Gurion di Tel Aviv trasformato in una base delle forze aeree statunitensi. Ora la televisione israeliana riferisce che, dopo aver ritirato i propri mezzi durante il cessate il fuoco entrato in vigore all’inizio di aprile, gli Stati Uniti starebbero riportando alcuni dei loro aerei cisterna per il rifornimento in volo pr