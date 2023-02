La leader indipendentista governa la Scozia dal 2014, è ìimportante sapere «quando è il momento giusto per lasciare il posto a qualcun altro», ha detto in conferenza stampa. Di recente la Corte suprema del Regno Unito ha ha dichiarato che il governo scozzese non ha l’autorità legale per tenere un referendum sull’indipendenza della Scozia senza l’accordo con il governo britannico

È stata una scelta meditata a lungo quella che ha portato la premier scozzese Nicola Sturgeon a dimessa dal suo incarico. Dopo le anticipazioni da parte della stampa britannica, Sturgeon ha annunciato le dimissioni in conferenza stampa.

La premier ha esordito sostenendo che il suo lavoro è «il più bello del mondo» ma che è anche importante sapere «quando è il momento giusto per lasciare il posto a qualcun altro». Davanti ai giornalisti Sturgeon ha detto: «Oggi annuncio la mia intenzione di dimettermi da primo ministro e da leader del mio partito. Rimarrò in carica fino all’elezione del mio successore».

La premier ha anche motivato la sua scelta: «Questa decisione non è una reazione a pressioni di breve termine, ma deriva da una valutazione più profonda e a lungo termine». Nel suo discorso la premier dimissionaria ha anche chiesto comprensione per la sua decisione: «Non mi aspetto violini qui, ma sono un essere umano oltre che un politico».

Le parole di Sturgeon ricordano quelle pronunciate a metà gennaio dell’ex premier neozelandese Jacinda Ardern durante l’annuncio delle sue dimissioni. «Sono un essere umano – aveva detto Ardern emozionata – I politici sono umani. Diamo tutto quello che possiamo fino a quando possiamo. E poi arriva il momento. E per me è arrivato».

Sturgeon ha detto che guidare la Scozia durante la pandemia è stata «di gran lunga la cosa più difficile che ho fatto», aggiungendo che il «peso della responsabilità è stato immenso». Un lavoro che ha avuto un grande «impatto fisico e mentale».

Reazioni

La conferenza stampa di Sturgeon è stata accolta con rammarico da una parte dell’establishment del Partito nazionale scozzese di cui ne è leader. Elogi e commenti per la sua dedizione politica sono arrivati anche da parte delle opposizioni, ma non per le sue scelte. Dopo aver ringraziato la leader scozzese per il suo operato, il segretario di Stato per la Scozia Alister Jack, ha detto che le dimissioni di Sturgeon sono l’occasione per cambiare rotta. «Il nuovo primo ministro avrà la possibilità di riorientare il governo scozzese su ciò per cui è stato eletto: migliorare i servizi pubblici come la sanità e l’istruzione su cui i cittadini fanno affidamento e che sono vitali per il successo futuro della Scozia», ha detto Alister secondo cui è giunto il momento di «abbandonare la sua ossessione divisiva per l’indipendenza».

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ringraziato Sturgeon e ha detto: «Continueremo a lavorare a stretto contatto con lo scotgov nei nostri sforzi congiunti per ottenere risultati per i cittadini di tutta la Scozia».

Che fine farà l’indipendentismo?

Negli ultimi mesi la leader del partito Nazionale scozzese – che governa dal 2014 – ha dovuto fare i conti con una serie di sconfitte politiche interne.

La più decisiva è avvenuta dopo la decisione da parte della Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato che il governo scozzese non ha l’autorità legale per tenere un referendum sull’indipendenza della Scozia senza l’accordo con il parlamento britannico.

In conferenza stampa Sturgeon ha detto che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni, ma è ancora convinta che la causa indipendentista non è ancora abbandonata, soprattutto dopo i conti salati presentati dalla Brexit negli ultimi mesi. «Sono fermamente convinta che il mio successore condurrà la Scozia all’indipendenza», ha detto.

