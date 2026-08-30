Attacchi in profondità

L’alternativa ai Patriot è Starlink: per Kiev ora il fronte è con Musk

Vincenzo Leone
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30 agosto 2026 • 07:00

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato come siano arrivati «missili Patriot, anche se in quantità limitata» e di aver avuto da Gran Bretagna e Francia l’autorizzazione a produrre missili Storm Shadow\Scalp. Ma da settimane, Kiev lavora su un altro fronte: convincere il patron di SpaceX

Attacchi con missili balistici sull’Ucraina triplicati da aprile a luglio, produzione di missili in continuo aumento e che arriva a raggiungere anche il doppio degli obiettivi mensili prefissati – a luglio 200 per cento per il missile cruise Kh-35 – e lo sviluppo del sistema di collegamento satellitare proprietario – una sorta di “Starlink” russo che va più veloce di quanto anche l’intelligence ucraina temesse potesse andare. La Russia aumenta da settimane l’intensità della sua guerra in Ucraina

Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.