L’alternativa ai Patriot è Starlink: per Kiev ora il fronte è con Musk

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato come siano arrivati «missili Patriot, anche se in quantità limitata» e di aver avuto da Gran Bretagna e Francia l’autorizzazione a produrre missili Storm Shadow\Scalp. Ma da settimane, Kiev lavora su un altro fronte: convincere il patron di SpaceX
Attacchi con missili balistici sull’Ucraina triplicati da aprile a luglio, produzione di missili in continuo aumento e che arriva a raggiungere anche il doppio degli obiettivi mensili prefissati – a luglio 200 per cento per il missile cruise Kh-35 – e lo sviluppo del sistema di collegamento satellitare proprietario – una sorta di “Starlink” russo che va più veloce di quanto anche l’intelligence ucraina temesse potesse andare. La Russia aumenta da settimane l’intensità della sua guerra in Ucraina