Mentre si teme per la sorte di un pilota e un motorista della ditta Heli World di Anagni bloccati un hotel a Niamey, il cerchio, attorno ai golpisti che mercoledì 26 luglio scorso hanno preso il potere in Niger dopo aver arrestato il presidente Mohamed Bazoum, sembra stringersi.

Dopo le ferme condanne di tutta la comunità internazionale arriva la durissima presa di posizione dell’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che chiede il reintegro del presidente entro una settimana, impone sanzioni e minaccia un intervento militare. Nel frattempo i leader degli stati vicini si muovono a sostegno di Bazoum.

«Siamo fermamente al fianco del Niger» ha twittato il presidente nigeriano Bola Tinubu, mentre il presidente del Ciad, Mahamat Idriss Déby ha voluto recarsi di persona a Niamey e incontrare i protagonisti del putsch. Dopo un colloquio con il leader del colpo di Stato, il generale Abdourahamane Tchiani, capo della guardia presidenziale del Niger, ha preteso di vedere il presidente e postato la prima immagine di Bazoum dopo il golpe.

Il capo di stato nigerino si mostra sorridente, seduto accanto a Déby, su un sofà presumibilmente all’interno del palazzo presidenziale. La foto, pubblicata sugli account ufficiali del presidente ciadiano, appare come un sostegno alla presidenza nigerina.

Dal coro della condanna escono, come ci si aspettava, i governi golpisti di Mali e Burkina. In una nota la giunta maliana ha dichiarato di essere al fianco del Burkina Faso per difendere il Niger e ha avvertito che «qualsiasi intervento militare contro il Niger sarà considerato come una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali».

La reazione popolare

La popolazione nigerina, mentre la Francia ha annunciato l’evacuazione dei propri concittadini e il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajanii, ha organizzato voli speciali per il rimpatrio degli italiani, è divisa e impaurita.

Migliaia di sostenitori dei golpisti hanno marciato per le strade della capitale nello scorso weekend e intonato slogan contro l’ex potenza coloniale, arrivando a incendiare una porta dell’ambasciata francese prima che l’esercito disperdesse la folla.

Influenza russa

Tra loro, spuntano le prime bandiere russe e cartelli filo-putiniani o anti-francesi che fanno seguito al presunto commento positivo «Un momento di liberazione dai colonizzatori occidentali atteso da tempo» del capo di Wagner, Evgenij Prigožin, (la veridicità non è accertata, ndr).

Mosca, tuttavia, ha subito preso le distanze dal golpe. A differenza dei precedenti colpi di stato dell’aria saheliana, in particolare Mali e Burkina Faso, però, il favore della gente nei confronti dei militari golpisti così come della Russia sembra decisamente minore quanto montato ad arte.

«C’è una chiara manovra dei russi per aumentare la propria influenza già molto salda nel Sahel – spiega Aboubacar membro della diaspora nigerina in Italia – che in qualche modo pilota manifestazioni a favore dei golpisti e di Mosca. La maggior parte della popolazione non è schierata con i militari che hanno preso il potere né con Putin.

Cause interne

Dietro questo golpe potrebbero esserci le tensioni tra Bazoum e Tchiani, nominato capo della guardia presidenziale dal presidente precedente e probabilmente mal tollerato da Bazoum. Ma niente faceva presagire che si sarebbe arrivati a tanto. Il presidente era stato eletto in una delle poche elezioni democratiche della nostra storia e, al di là della corruzione sempre presente, le cose stavano andando bene.

La penetrazione jihadista era molto limitata e l’economia, tra mille difficoltà, procedeva sia grazie alle nostre risorse che per gli aiuti che il paese riceveva. In ogni caso sarà difficile per i golpisti perché sono tutti schierati contro di loro, a cominciare dagli stati vicini e dell’Ecowas che ha fatto capire di fare sul serio: se dovesse intervenire militarmente si tratterebbe del primo dispiegamento bellico della sua storia».

Una storia che si ripete

Questo è il quarto colpo di stato nel paese dall’indipendenza dalla Francia nel 1960. L’ultimo, nel 2010, oltre che incruento portò a un cambiamento nella direzione della democrazia: quando il Presidente Tanja annunciò di voler emendare la Costituzione per ottenere un terzo mandato, i militari intervennero per rimuoverlo dal potere e organizzarono, un anno dopo, nuove elezioni che portarono al comando Mahamadou Issoufou.

Quest’ultimo, terminato il suo secondo mandato nel 2021, si è dimesso e ha fatto posto all’ex ministro degli Esteri, Mohamed Bazoum, uscito vincitore dalle urne. Come riporta African Arguments – che alla base delle tensioni che hanno condotto al golpe ipotizza un tentativo di Bazoum, primo presidente arabo della storia del paese, di ridimensionamento della prevalenza dell’etnia Fulani nella Guardia Repubblicana – il Niger è di grande importanza strategica per l’Africa e per il mondo.

Con i governi militari di Mali, Burkina Faso e Ciad, nel Sahel solo Niger, Senegal e Mauritania hanno mantenuto esecutivi rappresentativi. Come è noto, poi, il Niger ospita un numero significativo e in crescita di forze occidentali.

Nell’ambito delle operazioni antiterrorismo, gli Stati Uniti hanno ora circa mille soldati di stanza in Niger, mentre la Francia, da quando è uscita dal Mali, ha fatto del Niger la propria base regionale con oltre 1.500 effettivi. Ma ci sono anche presenze minori italiane e di altre forze europee. Gli interessi, oltre alla stabilità dell’area, si concentrano sulla posizione strategica del paese e sulle sue risorse (l’uranio su tutte). Dopo aver perso alleanza e influenza in buona parte del Sahel, veder sfumare anche il Niger sarebbe per l’occidente uno smacco letale.

No ingerenze esterne

«Nessuno - dice Fabio Minniti, direttore dell’ufficio a Niamey dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), ha avuto la percezione che qualcosa di simile potesse succedere. Certo, era diffusa la consapevolezza che la grande visione di Bazoum e le sue interlocuzioni con tutti i paesi occidentali e non, improntate allo sviluppo di uno Stato che – è bene ricordarlo – è il terzultimo più povero al mondo, potessero non risultare gradevoli alla pancia del paese.

Sebbene meno che in altri contesti, anche qui in Niger persiste una antipatia di fondo verso l’ex colonia e l’occidente in genere. A dire il vero, però, non vedo particolari ingerenze esterne, mi sembra molto più una questione interna. Certo, nessuno può escludere che in questo vacuum possano inserirsi forze estere, al momento, però, a me non sembra sia questo il caso»

