Un modo per rinsaldare l’alleanza

Nightfall, il missile balistico per l’Ucraina: così Londra vuole emanciparsi dagli Usa

Vincenzo Leone
26 gennaio 2026 • 07:00

Il Regno Unito produrrà una nuova arma per Kiev, che le permetterà attacchi in profondità in Russia. Il progetto palesa l’ambizione dei britannici: essere meno dipendenti a livello difensivo da Washington

Un nuovo missile balistico progettato e pensato specificatamente per i target russi, 235 milioni di euro appena stanziati per preparare il dispiegamento di truppe in Ucraina, e l’avvio entro gennaio della produzione droni intercettori Octopus, progettati da ingegneri ucraini e assemblati e costruiti da industrie inglesi. Mentre il presidente Donald Trump concentra forze e annunci su Venezuela, Iran e Groenlandia, Londra rinsalda più che mai l’alleanza con Kiev. Dall’inizio dell'anno la Gran Bret

