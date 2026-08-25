No ai Volenterosi (per paura di Trump). Così Meloni ci allontana dall’Europa

Il rifiuto italiano di partecipare alle esercitazioni congiunte in Polonia in nome di un sovranismo miope. Perché sulla questione Ucraina si decide il futuro del Vecchio Continente finito nella morsa del G3 costituito da Usa, Cina e Russia. Le scuse addotte non hanno senso: le manovre saranno in territorio polacco e non saranno targate Nato

true false

Noi non ci saremo a ottobre e novembre alle esercitazioni militari dei Volenterosi. Noi non ci saremo, come cantavano nel 1966 i Nomadi su un testo del compianto Francesco Guccini, al contrario dei soldati di 25 paesi che hanno aderito all’operazione denominata in codice “Mnf-U” (Multinational Force for Ukraine). Noi non ci saremo in questo passaggio cruciale analizzando il quale non è difficile vedere in nuce la nascita di una difesa comune del Vecchio Continente. Gli assenti hanno torto Noi