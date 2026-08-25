il progetto della difesa comune ue azzoppato dal governo

No ai Volenterosi (per paura di Trump). Così Meloni ci allontana dall’Europa

Gigi Riva
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25 agosto 2026 • 19:58

Il rifiuto italiano di partecipare alle esercitazioni congiunte in Polonia in nome di un sovranismo miope.  Perché sulla questione Ucraina si decide il futuro del Vecchio Continente finito nella morsa del G3 costituito da Usa, Cina e Russia. Le scuse addotte non hanno senso: le manovre saranno in territorio polacco e non saranno targate Nato

Noi non ci saremo a ottobre e novembre alle esercitazioni militari dei Volenterosi. Noi non ci saremo, come cantavano nel 1966 i Nomadi su un testo del compianto Francesco Guccini, al contrario dei soldati di 25 paesi che hanno aderito all’operazione denominata in codice “Mnf-U” (Multinational Force for Ukraine). Noi non ci saremo in questo passaggio cruciale analizzando il quale non è difficile vedere in nuce la nascita di una difesa comune del Vecchio Continente. Gli assenti hanno torto Noi

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).