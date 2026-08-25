No di Putin al piano di Kiev. E Trump manda a Mosca il capo della Cia

Misterioso atterraggio di Ratcliffe nella capitale russa. Axios: gli Usa hanno chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi durante la visita. Intanto i confini del conflitto si allargano: un velivolo russo cade al confine moldavo, un altro viene intercettato a Lipsia. Merz: «Contro di noi attacchi ibridi». No della Russia al piano di pace di Zelensky

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Nessuna pace, nessun piano per la fine del conflitto, solo molti droni: ancora droni. Alcuni velivoli russi martedì 25 agosto sono caduti al confine della Moldavia, allargando ancora di più il fuoco della guerra. Ieri però anche un misterioso aereo militare è atterrato a Vnukovo, uno degli aeroporti di Mosca. A bordo del C-17, si è scoperto dopo qualche ora, c’era il direttore della Cia, John Ratcliffe. Non volava in Russia dal novembre del 2021, prima che la guerra scoppiasse su larga scala all