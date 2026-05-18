Non solo guerra e sfollati. Il ritorno dell’Ebola in Congo

L’emergenza epidemica va ad aggiungersi a un quadro umanitario e sanitario di grande criticità: tutto l’est del paese è una polveriera, con milioni di sfollati e intere zone controllate dalle milizie armate filo-ruandesi. «L’epidemia purtroppo sta superando i confini», dice a Domani dichiara Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di Msf

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Il virus di Ebola ha purtroppo mille vite. Viene ciclicamente circoscritto e debellato dalle aree in cui miete vittime e si ripresenta in altre. Negli ultimi giorni l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale», dopo che sono stati segnalati oltre 330 casi sospetti e 88 decessi. In un post sui canali social, pubblicato domenica, il direttore general