msf: «l’epidemia sta superando i confini»

Non solo guerra e sfollati. Il ritorno dell’Ebola in Congo

Luca Attanasio
18 maggio 2026 • 20:44

L’emergenza epidemica va ad aggiungersi a un quadro umanitario e sanitario di grande criticità: tutto l’est del paese è una polveriera, con milioni di sfollati e intere zone controllate dalle milizie armate filo-ruandesi. «L’epidemia purtroppo sta superando i confini», dice a Domani dichiara Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di Msf

Il virus di Ebola ha purtroppo mille vite. Viene ciclicamente circoscritto e debellato dalle aree in cui miete vittime e si ripresenta in altre. Negli ultimi giorni l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale», dopo che sono stati segnalati oltre 330 casi sospetti e 88 decessi. In un post sui canali social, pubblicato domenica, il direttore general

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Luca Attanasio
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Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com