Hormuz, dietrofront di Trump: «Affari nel Golfo Persico per tenere aperto lo Stretto»

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Un altro giorno di attacchi Usa-Iran è appena trascorso: il terzo. Ma adesso gli Stati Uniti «vogliono essere rimborsati», perché «stiamo proteggendo un’area molto ricca del mondo». Nello Studio Ovale Donald Trump sciorinava ai giornalisti la sua ultima sortita: un'imposta del 20 per cento sulle merci che passano per lo Stretto di Hormuz. Poi, perfino la sua amministrazione ha dovuto spiegargli che imponendo pedaggi, violerebbe la legge internazionale. Fino a quando a pretendere tariffe era l'Ir