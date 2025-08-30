Con l’arresto di un membro del commando ucraino che avrebbe sabotato il gasdotto tra Russia e Germania, la stampa tedesca ha dichiarato il caso chiuso. Ma sulla vicenda restano ancora molte ombre. Chi sapeva dell’attacco, prima dell’esplosione? E perché il sabotaggio è stato lasciato procedere?

Il 26 settembre 2022, i sismografi di mezza Europa registrarono un’esplosione sottomarina nel Mar Baltico. Pochi minuti dopo, i piloti di due jet F16 danesi inviati sul posto avvistarono qualcosa che non avevano mai visto prima. Un trattato di mare di forma circolare, con un diametro di qualche decina di metri, ribolliva furiosamente, come se una pentola di acqua bollente fosse stata poggiata subito sotto la superficie.

Era il risultato di tre esplosioni simultanee che avevano squarciato tre delle quattro conduttore del gasdotto Nord Stream 2, il controverso progetto che avrebbe dovuto trasportare direttamente gas dalla Russia alla Germania, tagliando fuori paesi ostili a Mosca come Ucraina e Polonia.

Tre anni dopo, il sabotaggio di Nord Stream 2 è un caso «sostanzialmente risolto», ha scritto il settimanale tedesco Die Zeit. Secondo la magistratura tedesca, il gasdotto è stato sabotato da una squadra di sette cittadini ucraini, tre militari e quattro civili. Uno di loro è Serhii Kuzientsov, ex ufficiale dell’intelligence di Kiev, arrestato in Italia lo scorso 21 agosto e ora in carcere a Bologna, in attesa di essere estradato in Germania.

Ma, in realtà, le domande aperte restano ancora molte. Gli ucraini hanno agito da soli o hanno avuto il sostegno di altri paesi? Qual è stato il ruolo degli Stati Uniti? E perché il governo tedesco è rimasto in silenzio di fronte all’attacco contro il più grande progetto infrastrutturale degli ultimi decenni?

Chi è Kuznietsov

Fino alla scorsa settimana, nessuno che non fosse direttamente coinvolto nelle indagini conosceva il nome di Serhii Kuzientsov, 49 anni, ex ufficiale delle forze speciali di Kiev. Ma il suo nome era stato segnalato nei database della polizia europea e così, quando è arrivato in Italia, usando il suo vero nome e accompagnato dalla famiglia, è stato arrestato.

E già qui iniziano le prime stranezze. L’anno scorso, la polizia tedesca aveva identificato uno dei sabotatori in Polonia e aveva notificato a Varsavia una richiesta di arresto. Ma i polacchi, accusa la stampa tedesca, hanno perso tempo, consentendo al sospettato di fuggire.

Non è chiaro se la persona in questione fosse Kuzientsov o uno delle altre cinque persone che secondo gli investigatori hanno partecipato all’operazione. Ma è comunque strano che, pur essendo a conoscenza delle indagini tedesche, uno dei partecipanti all’operazione si sia mosso in Europa con tanta disinvoltura.

Dopo l’arresto, Kuzientsov si è fatto fotografare mentre faceva il gesto del tridente con la mano, un simbolo del nazionalismo ucraino. Alla prima udienza ha chiesto un’interprete ucraino e si è opposto alla richiesta di estradizione in Germania.

Team Chervinsky

Secondo gli investigatori tedeschi, Kuzientsov era l’uomo di punta del “papa nero” dell’intelligence di Kiev, l’organizzatore dietro le quinte del sabotaggio, celebre per le sue operazioni spericolate, ma allo stesso tempo in guerra aperta con il presidente Volodymyr Zelensky e il suo entourage. Si tratta di Roman Chervinsky, 51 anni, colonnello dell’intelligence militare Gur.

Chervinsky si è fatto una fama in Donbass, dove ha lavorato per anni organizzando assassinii di leader separatisti e agenti dell’intelligence russa.

Nel 2021 tenta il suo colpo più ambizioso. Attirare a Minsk, in Bielorussia, circa 60 combattenti del gruppo Wagner con la promessa di un lavoro in Venezuela. I mercenari non sanno che l’aereo che avrebbe dovuto portarli in America Latina, in realtà, è pronto ad atterrare a Kiev, dove l’intero gruppo sarà arrestato.

Quando Zelensky viene a sapere dell’operazione, però, teme un incidente internazionale e così avverte subito il leader bielorusso Lukashenko che fa prima arrestare il gruppo e poi lo rispedisce in Russia. In Ucraina, l’incidente viene ribattezzato “Wagnergate” e porta a dure critiche da parte dei nazionalisti nei confronti di Zelensky e del capo del suo staff, Andrii Yermak.

«Sono sicuro al 99 per cento che si sia trattato di tradimento», ha detto Chervinsky in televisione, pochi giorni dopo lo scoppio dello scandalo. Dal 21 aprile 2023, Chervinsky è agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso di potere per un’altra operazione controversa, il tentativo fallito di convincere un pilota di caccia russo a disertare, conclusosi con il bombardamento di un aeroporto militare ucraino. La magistratura gli imputa anche una separata accusa di corruzione. Secondo i suoi sostenitori, si tratta in entrambi i casi di accuse motivate politicamente.

Kuzientsov ha sempre negato che il sabotaggio di Nord Stream 2 fosse opera sua, ma secondo le principale ricostruzioni della stampa internazionale, sarebbe stato a lui che l’allora comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, avrebbe affidato il compito di portare avanti il sabotaggio.

Zelensky avrebbe dato un iniziale benestare, ma quando la Cia ha scoperto l’operazione e, discretamente, avrebbe chiesto di sospenderla, il presidente avrebbe ordinato di fermare tutto, solo per sentirsi rispondere da Zaluzhny che era ormai troppo tardi. Secondo alcuni, il recente trasferimento di Chervinsky dalla prigione agli arresti domiciliari sarebbe un modo per convincerlo a mantenere il silenzio su Nord Stream 2.

Il ruolo di Washington

La magistratura tedesca e gran parte dei giornalisti che hanno seguito la vicenda sono concordi nello stabilire che, effettivamente, nel settembre del 2022, un gruppo di due militari e quattro civili ucraini ha preso a noleggio un’imbarcazione, ha imbarcato dell’esplosivo e compiuto attività nei pressi del luogo del sabotaggio. A provarlo ci sarebbero impronte biologiche lasciate sull’imbarcazione dai sei sabotatori e tracce dello stesso esplosivo trovato sul luogo dell’esplosione.

Anche se Kiev continua a negare il suo coinvolgimento nel sabotaggio, in tre anni non sono emersi elementi che indichino un ruolo della Russia, a cui pure in molti avevano attribuito l’attacco in un primo momento. Resta la possibilità di un ruolo degli Stati Uniti, più o meno diretto. Washington si era sempre opposta alla costruzione del gasdotto, così come Ucraina e Polonia, che lo consideravano un cavallo di Troia con cui il Cremlino intendeva legarsi ancora di più alle élite politiche ed economiche tedesche.

Secondo il giornalista Seymour Hersh, l’intera storia di Chervinsky e dei sei ucraini nel Mar Baltico non sarebbe altro che un’invenzione della Cia per nascondere il ruolo degli Stati Uniti. Una fonte anonima, sostiene Hersh, gli ha rivelato come l’intera operazione sia stata organizzata dagli Stati Uniti con l’aiuto della marina militare norvegese.

I dati di navigazione, e alcune testimonianze, collocano navi militari americane nei pressi del luogo dell’esplosione subito dopo e nelle settimane precedenti all’attacco, ma non sono emerse altre prove di un ruolo americano “attivo” nel sabotaggio.

Quello che è certo è che la Cia e altre intelligence europee, come quella dei Paesi Bassi, erano a conoscenza del piano di sabotaggio ucraino. Diversi fonti hanno riferito di richieste discrete al governo ucraino di interrompere l’attacco. Richieste che, alla fine, sarebbero state ignorate. In altre parole, nessuno avrebbe pensato di avvertire la Germania dell’attacco in corso, né di comunicare a Kiev con sufficiente chiarezza che il sabotaggio di un’infrastruttura strategica di un paese alleato era una linea rossa che non andava superata.

Nelle prossime settimane scopriremo se Kuznietsov aggiungerà nuovi tasselli a questo puzzle che, pur con le sue contraddizioni, presenta ormai un quadro piuttosto chiaro. L’Ucraina ha colpito segretamente uno dei suoi principali alleati e lo ha fatto, se non con il consenso, almeno con la tacita approvazione degli Stati Uniti.

