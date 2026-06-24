Nuovi oleodotti per aggirare lo Stretto. Così Hormuz cambia il Medio Oriente

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Sebbene l’attenzione del mondo sia oggi concentrata soprattutto sulle trattative svizzere tra Stati Uniti e Iran, gli effetti più profondi del blocco di Hormuz sono da ricercare altrove. Come spesso accade in queste situazioni, la fase acuta della crisi costituisce soltanto la superficie di un processo più ampio che da qui ai prossimi anni porterà probabilmente alla riscrittura delle geografie logistiche, ed energetiche, tra Medio Oriente ed Eurasia. Partiamo da un fatto e ovvero che Hormuz è un