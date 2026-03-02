La guerra si allarga. Esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Morti a Beirut. Un drone colpisce una base britannica a Cipro
La guerra si allarga. Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell'agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L'esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l'Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. L'Idf ha invitato i residenti che ricevono gli allarmi a rifugiarsi e a rimanere in spazi protetti fino a nuovo ordine.
Iran: fumo sopra ambasciata Usa a Kuwait City
Dopo l'ultima serie di attacchi iraniani, e' stata segnalata una colonna di fumo nero sopra l'ambasciata statunitense a Kuwait City. Le sirene hanno suonato in precedenza sulla citta' in seguito agli ultimi attacchi di Teheran, in corso da sabato in diversi paesi della regione del Golfo, dopo quelli lanciati da Usa e Israele contro l'Iran
Libano, la popolazione scappa verso sud
La popolazione del sud del Libano e' in fuga, dopo che Israele ha diramato un ordine di evacuazione per 53 villaggi in vista di bombardamenti contro Hezbollah. Lo riferiscono i media libanesi.
Secondo l'agenzia di stampa nazionale, e' in corso un "massiccio esodo" dalla regione di Tiro verso Beirut e il nord del Libano.
Anche l'Afp da' conto di un grande traffico di veicoli con famiglie, alcuni con materassi sul tetto, verso la citta' di Saida
Drone su una base britannica a Cipro
La base aerea britannica di Akrotiri a Cipro e' stata colpita da un drone. Lo ha riferito il Cyprus Mail.
Il personale sulle basi e' stato informato che un "piccolo drone" e' caduto sull'aeroporto e che c'e' stata una riposta.
Nessuna vittima, ma sono stati segnalati "lievi danni".
Ai militari e' stato chiesto di "rimanere in posizione e attendere ulteriori istruzioni", per timori di "un altro impatto". Esplosioni e suoni della sirena sono stati uditi nella vicina Limassol.
Trump: "Attacchi per almeno 4 settimane"
L'esercito Usa vuole sostenere l'attacco all'Iran per "quattro o cinque settimane", se necessario, sulla convinzione che "non sarà difficile" per Israele e Usa tenere l'intensità della battaglia, malgrado i rischi di altre vittime militari americane. In una breve intervista telefonica al New York Times, il presidente Donald Trump, alla domanda su quanto a lungo Usa e Israele avrebbero potuto sostenere gli attacchi, ha risposto: "Beh, intendevamo 4 o 5 settimane. Non sarà difficile. Abbiamo enormi quantità di munizioni. Sapete, abbiamo munizioni immagazzinate in tutto il mondo, in diversi Paesi".
Il tycoon non ha citato i timori espressi più volte dal Pentagono che il conflitto possa assottigliare le riserve che gli strateghi militari ritengono fondamentali da conservare in scenari come un conflitto su Taiwan o incursioni russe in Europa.
Nell'intervista, secondo il Nyt, Trump è sembrato riflettere il grado di incertezza della sua amministrazione su come si svolgeranno le prossime settimane, sia sul campo di battaglia sia nella creazione di un governo sostitutivo a Teheran
Iran: "Non negoziamo"
Si allarga ancora in Medio Oriente il conflitto scatenato dall'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran sabato. Dopo che Teheran ha trascinato nella guerra anche i paesi del Golfo, ora e' Israele ad aprire un fronte con il Libano. Mentre non si spengono gli altri focolai, con gli alleati che durante la notte hanno martellato la capitale iraniana e le forze di Teheran che hanno preso di mira ancora li siti militari Usa in Bahrein e Iraq. E un drone e' arrivato anche sulla base britannica di Akrotiri, a Cipro, con i caccia della Raf che si sono alzati in volo.
Intanto continua anche la battaglia delle narrazioni contrapposte. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato il successo dell'azione tale che, ha detto, "gli ottimi candidati" individuati per il dopo-Khamenei per guidare la successione in Iran "sono tutti morti". Trump ha anche rivelato di essere stato "contattato da qualcuno a Teheran" evidentemente disposto a trattare.
Quel "qualcuno" non sarebbe Ali' Larijani, massimo responsabile ora della sicurezza e per molti in predicato di sostituire Khamenei. Il Wall Street Journal ha scritto che tramite l'Oman ha cercato un abboccamento con Washington per riprendere i negoziati sul nucleare. Ma lui ha smentito con sdegno. "Non negozieremo con gli Stati Uniti", ha chiarito.
E anzi, ha contrattaccato, citando le preoccupazioni di Trump per altri morti tra le file americane oltre ai tre soldati che hanno perso la vita sabato. "Con le sue azioni deliranti, ha trasformato il suo slogan personale 'America First' in 'Israel First' e sacrificato soldati americani per la sete di potere di Israele. E con nuove bugie, impone ancora una volta il prezzo del suo culto della personalita' ai soldati e alle famiglie americane", ha detto.
Attacchi in Libano
Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 31 persone e ne hanno ferite 149. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese, mentre l'esercito israeliano ha minacciato di intensificare i suoi attacchi in seguito al lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il ministero ha affermato in una nota che "i raid nemici israeliani" nella periferia sud di Beirut e nel Libano meridionale "hanno provocato, secondo un primo conteggio, l'uccisione di 31 cittadini e il ferimento di altri 149".
