Nuovo fronte in Yemen. L’Arabia Saudita prepara la «grande offensiva»

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In Medio Oriente, un conflitto è spesso solo miccia del conflitto successivo e, presto, potremmo ritrovarci a contare i giorni di un’altra guerra. E anche questa nuova battaglia, se dovesse esplodere, si annuncia destinata a rendere estremamente difficile la ricerca di una soluzione negoziale. Un nuovo fronte rischia di aprirsi in Yemen, dove l’Arabia Saudita potrebbe star preparando una vasta offensiva militare contro gli Houthi. Secondo fonti yemenite in contatto con il Guardian, Riad sta conc