A Odessa sotto il fuoco dei droni: «Sono dei russi e usano Starlink»

La città ucraina sventrata dai velivoli ogni giorno più mortali, a lungo raggio e in grado di eludere le difese aeree. Ma anche di coprire la Moldavia e di raggiungere i confini Nato. Si tratta dei Geran-5, che vengono sempre più spesso pilotati grazie ai sistemi di satellite della società di Elon Musk. La conferma del ministro alla Difesa ucraino Fedorov: «Dobbiamo reagire rapidamente»
Odessa – L’insegna è danneggiata, il cartello con scritto “aperto” penzola, la porta e le finestre saltate in aria. Sugli scaffali gli oggetti in vendita sono rimasti al loro posto. Il minimarket è all’angolo di una palazzina di tre piani a Odessa, colpita in pieno e sventrata da un drone russo nell’ultimo massiccio attacco sulla città a sud dell’Ucraina. Più di 50 i droni lanciati nella notte tra il 26 e il 27 gennaio qui, su palazzi residenziali e infrastrutture energetiche. «Le distruzioni so