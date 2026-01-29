A Odessa sotto il fuoco dei droni: «Sono dei russi e usano Starlink»

true false

Odessa – L’insegna è danneggiata, il cartello con scritto “aperto” penzola, la porta e le finestre saltate in aria. Sugli scaffali gli oggetti in vendita sono rimasti al loro posto. Il minimarket è all’angolo di una palazzina di tre piani a Odessa, colpita in pieno e sventrata da un drone russo nell’ultimo massiccio attacco sulla città a sud dell’Ucraina. Più di 50 i droni lanciati nella notte tra il 26 e il 27 gennaio qui, su palazzi residenziali e infrastrutture energetiche. «Le distruzioni so