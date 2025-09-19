La lingua può essere neutrale? Nikitin: «Putin è il vero nemico di noi russofoni in Ucraina»

Lo scrittore ucraino di lingua russa racconta la storia sfaccettata e complessa delle lingue e delle culture che hanno attraversato il paese negli ultimi cento anni e quale sarà il loro futuro. «Bisogna stare molto attenti quando si discute della lingua: la posta in gioco per l’ucraino è molto più alta»
Lo staff si raccomanda di trascrivere il nome di Oleksii Nikitin utilizzando la grafia ucraina: meglio non usare il russo, “Aleksej”, la lingua che lo scrittore ucraino e russofono ha usato per scrivere il suo ultimo romanzo, Di fronte al fuoco, storia di Ilja Goldinov, pugile e agente segreto nell’Ucraina occupata dai nazisti, che, a complicare ulteriormente il quadro linguistico, oltre al russo che usava in contesti formali, e all’ucraino, usato nella vita di tutti i giorni, in privato parlava