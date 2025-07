Pochi giorni fa, il Kyiv Independent, il principale giornale ucraino in lingua inglese, ha lanciato un allarme: l’Ucraina rischia di fare la fine della Russia se il governo non cesserà i suoi attacchi interni alla democrazia. Non è la prima critica su questo fronte che arriva al presidente, Volodymyr Zelensky, ma vista la popolarità e affidabilità del quotidiano, l’editoriale ha avuto un’eco internazionale.

L’episodio che ha spinto il giornale a prendere posizione è l’arresto di Vitaly Shabunin, un’attivista anti-corruzione accusato di diserzione, che, secondo i giornalisti del Kyiv Independent, e molti altri, è in realtà una scusa con cui Zelensky cerca di liberarsi di uno scomodo critico. Domani ha intervistato la direttrice del giornale, Olga Rudenko.

Com’è la saluta delle democrazia in Ucraina?

Durante ogni guerra, la democrazia e il processo democratico sono a rischio. Fin dal 2022 sapevamo che c’era un rischio per la democrazia in Ucraina, ovviamente. Quindi eravamo – come penso molte persone in Ucraina – attenti a cogliere qualsiasi segnale in questa direzione. E quello che sta succedendo ultimamente ci dà motivo di credere che questa deriva antidemocratica che molti temevano possa effettivamente essere in corso.

Come mai avete deciso di lanciare l’allarme proprio ora?

Perché vediamo la questione aggravarsi proprio in queste settimane. Pensiamo che, con quello che sta succedendo – come il caso della persecuzione dell’attivista anticorruzione Vitaliy Shabunin, ma anche altri episodi citati nell’editoriale – ci siano chiari segnali di deriva anti-democratica. Non sappiamo se Zelensky sia direttamente responsabile, ma alla fine la responsabilità è sua, perché queste azioni sono compiute da persone da lui nominate.

Gli alleati dell’Ucraina possono avere un ruolo nello scongiurare questa deriva anti-democratica?

Storicamente i governi stranieri sono stati partner fondamentali dell’Ucraina nel costruire la democrazia. Hanno spinto per le riforme, per il rispetto dei processi democratici. Il fatto che negli ultimi tre anni e mezzo abbiano smesso di farlo gioca un ruolo cruciale. Tutti si concentrano giustamente sull’aiutare l’Ucraina a vincere la guerra. Ma questo significa che nessuno vuole fare le domande difficili a Zelensky, per esempio: perché non state lottando meglio contro la corruzione? Ne abbiamo scritto in un recente articolo: le riforme stanno regredendo perché non c’è più pressione esterna. Anche il cambiamento di amministrazione negli Stati Uniti ha avuto un impatto. L’attuale governo non è interessato a monitorare se l’Ucraina resta una democrazia o se sta combattendo la corruzione, a differenza delle amministrazioni precedenti. Ricordiamo come il vicepresidente Biden visitava costantemente Kyiv per spingere sulle riforme dopo la Rivoluzione della Dignità. Adesso invece c’è silenzio. Ho intervistato Vitaliy Shabunin due giorni fa e gli ho chiesto perché i paesi del G7 non dicono nulla sul suo caso. Prima, in casi del genere, l’ambasciata Usa o i G7 facevano dichiarazioni pubbliche. Ora c’è un silenzio assordante.

Qual è stata la reazione dei vostri lettori a queste critiche?

Questo editoriale è probabilmente la cosa più critica che abbiamo scritto dall’inizio dell’invasione su larga scala. Abbiamo visto alcune persone annullare l’abbonamento da The Kyiv Independent dicendo: «Mi cancello perché state attaccando Zelensky». Ma noi non lo stiamo attaccando. Siamo ucraini che scrivono di un problema che secondo noi minaccia l’esistenza stessa del nostro paese. Pensiamo di fare la cosa giusta attirando adesso l’attenzione su questo tema. È un rischio, ma è un rischio calcolato. Bisogna capire che quando il presidente di un paese ha potere incontrollato durante la guerra e gode di un enorme sostegno internazionale per tre anni e mezzo, diventa molto difficile per i giornalisti domestici criticarlo o metterlo in discussione. Lui è immerso in tutto questo sostegno e attenzione, e questo lo rende una figura molto difficile da criticare. Ma è necessario farlo. In una società democratica non può esistere un potere incontrollato, non può esserci un leader che non si può criticare quando sbaglia.

