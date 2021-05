Saranno delle olimpiadi immunizzate quelle previste per Tokyo. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le aziende farmaceutiche Pfizer e Biontech «per garantire la sicurezza e la protezione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020».

Il vaccino targato Pfizer sarà donato ai partecipanti e ai delegati. In una nota del Cio si legge: «I Comitati olimpici nazionali lavoreranno con i loro governi locali per coordinare la distribuzione locale in conformità con le linee guida sulla vaccinazione di ogni paese e in conformità con le normative locali».

Le dosi saranno consegnate già a partire da questo mese in modo tale che gli atleti e il resto dello staff potrà ricevere il richiamo e completare il ciclo di immunizzazione entro l’inizio dei giochi olimpici previsto per il prossimo 23 luglio.

«Invitiamo gli atleti e le delegazioni partecipanti ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici a dare il buon esempio e ad accettare il vaccino dove e quando possibile», ha dichiarato in una nota il presidente del Cio Thomas Bach.

La donazione è arrivata dopo una serie di colloqui tra l’ad di Pfizer, Albert Bourla, e il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, prima di un incontro tra il governo nipponico e il Cio.

«Pfizer si impegna, insieme a BioNTech, a fare tutto il possibile per aiutare a porre fine a questa pandemia e aiutare a riportare il mondo a un senso di normalità», ha detto Bourla. «Il ritorno dei Giochi Olimpici e Paralimpici rappresenta un momento monumentale di unità mondiale e di pace dopo un anno estenuante di isolamento e devastazione. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel fornire vaccini agli atleti e alle loro delegazioni olimpiche nazionali, ove possibile».

Già a marzo era stato raggiunto un accordo per l’approvvigionamento di vaccini cinesi per garantire protezione riguardo alle olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate a questa estate a causa della pandemia, e a giochi invernali di Pechino.

A marzo il comitato organizzatore su richiesta del governo ha deciso di vietare al pubblico straniero di assistere alla competizione.

