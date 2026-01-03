Oltre le provocazioni di Trump, riflessioni sul «declino» dell’Europa

Che l’Europa sia «in declino» è un’idea fissa del presidente e dei suoi, che la ripetono senza stancarsi. Ma oltre a lui, anche da questa parte dell’oceano, sono in molti a domandarsi che ne è del continente. C’è chi ritiene che questa crisi potrà essere utile, perché lo costringerà a reinventarsi. Ma per il momento non si vede in giro nessuno capace di impegnarsi in questa impresa e disposto a farlo
Che l’Europa sia «in declino» è un’idea fissa di Donald Trump e dei suoi, che la ripetono senza stancarsi. Nel documento ufficiale Strategia per la Sicurezza Nazionale (National Security Strategy) diffuso il 5 dicembre, questo concetto è ripetuto con insistenza, con pochi argomenti, ma con l’aggiunta di un monito minaccioso: essendo «in decadenza» (decaying), l’Europa deve cambiare direzione, soprattutto quanto all’immigrazione, altrimenti rischia la cancellazione della sua civiltà (a civilizati