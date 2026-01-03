Oltre le provocazioni di Trump, riflessioni sul «declino» dell’Europa

true false

Che l’Europa sia «in declino» è un’idea fissa del presidente e dei suoi, che la ripetono senza stancarsi. Ma oltre a lui, anche da questa parte dell’oceano, sono in molti a domandarsi che ne è del continente. C’è chi ritiene che questa crisi potrà essere utile, perché lo costringerà a reinventarsi. Ma per il momento non si vede in giro nessuno capace di impegnarsi in questa impresa e disposto a farlo