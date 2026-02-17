Gli spettri della nuova violenza politica. La Francia dilaniata teme l’escalation

L’assassinio a Lione del militante nazionalista Quentin Deranque: la sinistra di Mélenchon viene indicata come mandante morale. Fermato dalla polizia anche Favrot, assistente parlamentare del deputato della France Insoumise Arnault. Previsti cortei di destra e sinistra lungo l’Esagono. Le vicende di Gaza e il 7 ottobre hanno esasperato gli animi degli estremisti

Per capire la Francia siamo abituati a guardare Parigi, la capitale che tutto fagocita, la capitale che è la Francia. E invece stavolta tocca scendere più a sud, nella Lione che si oppose alla Rivoluzione francese, si schierò con il re, ne subì duramente le conseguenze. E che durante l’occupazione nazista fu un centro importante della resistenza pagando ugualmente pegno. Dunque città di passioni anche contrastanti, dove, come e più che nella Ville Lumière almeno negli ultimi anni si è radicalizz