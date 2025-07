Negli attuali scenari di guerra l’80° Anniversario della Carta dell’Onu è passato inosservato, anche nelle sedi istituzionali che invece avrebbero avuto mille ragioni per ricordarlo. È il momento che i leader europei promuovano l'attesa riforma delle Nazioni Unite, una conferenza per la pace e un nuovo diritto internazionale

Di fronte agli scenari, carichi di preoccupanti incognite, delle guerre in corso è passato pressoché inosservato – anche nelle sedi istituzionali – l'80° anniversario della Carta delle Nazioni Unite: il 26 giugno 1945, 50 Stati assunsero l'impegno di riconoscere i principi di un nuovo ordine internazionale sanciti nello Statuto istitutivo dell'Onu.

In questo documento, che sarebbe il caso di rileggere in ogni sua parte, gli Stati che intendevano bandire la guerra enunciarono il principio di eguaglianza e il multilateralismo nelle relazioni fra Stati, insieme ad un'altra regola fondamentale: il divieto di aggressione, che sancisce l'illegittimità della guerra e quindi dell'uso della forza nelle controversie internazionali.

Eccoci allora alla necessità di dare un senso allo sconcerto per l'ultima guerra all'Iran e per le continue stragi a Gaza come in Ucraina.

Il revisionismo degli autocrati

Occorre guardare oltre il disegno revisionista dell'ordine internazionale imposto dai nuovi autocrati che - più che ricercare una "pace giusta e duratura” nell'interesse dell'umanità - ragionano piuttosto in base ai loro rapporti di forza non esitando a scatenare nuovi conflitti per riaffermare aspirazioni egemoniche. Lo dimostra anche quanto sta accadendo sui negoziati per l'Ucraina e per Gaza dove le iniziative non hanno portato a nulla se non allo stillicidio delle stragi.

Anche la guerra commerciale dei dazi lanciata da Trump ha tradito l'Occidente delle democrazie dimostrando da quale parte provenga ora un'altra minaccia concreta al multilateralismo e all'ordine internazionale: si è stravolto anche il principio della cooperazione economica che nella Carta delle Nazioni Unite è sancito come base dello sviluppo sociale dell'umanità. Per ultimo con l'attacco all' Iran si è ritornati alla dottrina della "guerra preventiva” che pure tanti danni di credibilità aveva causato a quella parte dell'Occidente che aveva scatenato l'attacco all'Iraq: ne è derivato altro caos in Medio Oriente, da cui è esplosa la rabbia del terrorismo prima di Al Qaeda poi dell'Isis.

Il ruolo dell’Europa

Di fronte a questi scenari, l'Europa ha il dovere di interrogarsi sul proprio ruolo e di proporsi con più convinzione di fronte alla comunità internazionale rivolgendosi prima di tutto a quel Global South che è anch'esso sconcertato dalle logiche dei “nuovi imperi”. L'Unione europea può puntare sulla propria esperienza nell'aver costruito uno spazio politico ed economico comune, basato sullo stato di diritto e sui principi di eguaglianza e di cooperazione nelle relazioni fra Stati.

Dall'Europa può dunque nascere un modello di mediazione credibile per il resto della comunità internazionale, ripartendo dalle tappe compiute nel passato. È necessario ripercorrere perciò l'esperienza originaria della Carta delle Nazioni Unite, e quella tutta europea delle Convenzioni dell'Aia e di Ginevra, e dell'approccio alla cooperazione nei rapporti tra Stati consolidati nell’Ue, nel Consiglio d'Europa, nell'Atto finale di Helsinki e nell'Osce. Soprattutto è fondamentale che si rilanci il multilateralismo delle Nazioni Unite convocando una conferenza internazionale per la pace e per l'affermazione del diritto internazionale.

Al Vertice del Futuro svoltosi all’Onu il 22 e il 23 settembre 2024 lo stesso segretario generale António Guterres ha posto la sfida: il Consiglio di sicurezza è «bloccato in una distorsione temporale», vi domina il potere di veto dei P5, i cinque membri permanenti ancora rappresentati da Usa, Cina, Federazione russa, Gran Bretagna e Francia, vincitori della seconda guerra mondiale e potenze nucleari. C’è poi il P15, il Consiglio allargato ad altri dieci membri eletti, selezionati per un periodo di due anni, che però non hanno potere di veto.

L’Onu è ferma al modello decisionale della Conferenza di San Francisco del 1945, in cui c’erano 51 nazioni. Oggi ne fanno parte 193, e non c’è un seggio permanente per l’India, il paese diventato il più popolato del mondo con oltre 1,428 milioni di abitanti, il Giappone e la Germania che hanno economie e popolazioni più grandi di Gran Bretagna e Francia. Gli Stati Uniti da tempo sostengono l’estensione dei seggi permanenti a questi paesi come anche per l’Africa, l’America Latina, i Caraibi, facendo intervenire le organizzazioni regionali o un leader designato a rotazione.

È la risposta alla retorica di Russia e Cina che hanno promosso il sistema alternativo dei Brics+ propagandando il loro ordine mondiale multipolare al Sud Globale e alimentandone il risentimento anti-coloniale. Per questo gli Usa (prima di Trump) sono andati anche oltre sostenendo l’assegnazione di due seggi africani permanenti, e di un altro per i piccoli Stati insulari, come i paesi del Pacifico minacciati dal cambiamento climatico. Per evitare la paralisi definitiva dell’Onu, sarebbe escluso il potere di veto per i nuovi membri permanenti, ma rimarrebbero fuori il mondo arabo o l’esplosivo Medio Oriente, e l’Unione europea in quanto tale.

L’Italia ha promosso l’iniziativa Uniting for consensus – Italia + 11 (Argentina, Canada, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, Messico, Pakistan, Corea, San Marino, Spagna, Turchia): si punta ad un allargamento del Consiglio di sicurezza con rappresentanti di gruppi regionali, tra cui l’Unione europea e quelli del Global South, presenze di lunga durata e rielezione immediata (in atto i membri non permanenti hanno mandati per due anni, non immediatamente rieleggibili). Tuttavia, se si vuole che l'Onu sia capace di fermare le guerre, la nostra idea è di sostenere progetti più radicali di riforma.

Riforme radicali

Sarebbe ideale rilanciare il ruolo delle Nazioni Unite promuovendo anche un nuovo organismo che abbia l'autorevolezza di porre come agenda prioritaria e permanente l'attenzione al tema della pace e della mediazione. Va pensato quindi ad un’assemblea parlamentare (l’attuale Assemblea generale è costituita da rappresentanti governativi) presso le Nazioni Unite.

Per Edmund Burke, filosofo e politico britannico del XVIII secolo, un parlamento non è un insieme di «ambasciatori con interessi diversi e ostili, che ognuno deve preservar», ma «un'assemblea deliberativa... con un unico interesse, quello di tutti». Si tratterebbe di fatto di un parlamento dell’umanità, in cui potrebbero trovare rappresentanza anche associazioni di giuristi e le Ong indipendenti riconosciute difensori dei diritti umani, cui affidare due missioni essenziali: mitigare le conseguenze dei conflitti internazionali e mediare i negoziati per la pace richiamando le regole del diritto internazionale.

Ci uniamo perciò alle idee degli internazionalisti Oona A. Hathaway e Scott J. Shapiro (preannunciati nel monumentale The Internationalist) e ad alcuni spunti recenti di studiosi italiani come Antonio Padoa Schioppa (Destini incrociati) e Luigi Ferrajoli (La costituzione della Terra). Occorrono l'eliminazione del veto, l'astensione per chi è parte in causa (come la Russia per l'aggressione all'Ucraina), una Assemblea generale elettiva con una rappresentanza di parlamenti nazionali (non solo dei governi) e ong indipendenti, forze di pace efficienti e il riconoscimento del valore vincolante per le risoluzioni approvate a maggioranza qualificata in sessioni straordinarie dell'Assemblea generale.

Quest'ultima soluzione non è un'utopia: si è già compiuta con la Risoluzione Uniting for Peace quando, nonostante l'immobilismo del Consiglio di sicurezza, si riuscì a fermare la guerra di Corea nel 1950. Non si può aspettare che deflagri una terza guerra mondiale che stavolta potrebbe essere davvero catastrofica. Il futuro delle generazioni non può essere ancora compromesso da scelte di potenze irresponsabili e dai nuovi imperialismi: è bene che la società civile della nostra Europa chiami i suoi leader responsabili a confrontarsi e a sollecitare il resto della comunità internazionale, per promuovere regole e principi universali stavolta non più derogabili, in nome di un nuovo diritto Internazionale.

Potrebbe essere questo un senso compiuto da dare agli 80 anni delle Nazioni Unite.

