Dopo che Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari, quei pochi tir che sono entrati fino a mercoledì sono diventanti fondamentali per la sopravvivenza. Mai come adesso è fondamentale evitare i saccheggi, dei quali è responsabile soprattutto la milizia guidata da Yasser Abu Shabab

«Ora prendiamo noi in mano la situazione. Non lasceremo che il governo di Israele manipoli la situazione così da avere la scusa per farci morire di fame». Nel caos di Gaza si leva la voce di Abu Salman Al Mogany, capo dell’assemblea generale delle tribù, dei clan e delle principali famiglie della Striscia.

Nei giorni scorsi, dopo gli ultimi assalti dei predoni, è stato organizzato un raduno dei capi per discutere del problema delle gang e decidere, quindi, come affrontare la situazione.

«Abbiamo creato delle squadre che creano dei cordoni attorno ai tir, in modo da presidiare l’arrivo e la consegna», ha spiegato Al Mogany. «Se siamo in tanti, se creiamo una catena umana, o ci ammazzano tutti o stanno lontani». Dopo che Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari, quei pochi tir che sono entrati fino a mercoledì sono diventanti fondamentali per la sopravvivenza dei gazawi, soprattutto se per le prossime settimane o più non arriveranno rifornimenti.

E allora, mai come adesso è fondamentale evitare i saccheggi. «Un gruppo di cittadini coraggiosi ha presidiato la consegna di sacchi di farina ai residenti di Gaza City», ha spiegato Al Mogany. «E nei giorni scorsi abbiamo garantito la sicurezza anche durante la consegna di altri pacchi nei magazzini locali».

Gli assalti ai camion

Nelle ultime settimane gli assalti ai camion sono diventati frequenti, ma mentre Israele accusa o finge di accusare Hamas, la vera responsabile è la milizia guidata da Yasser Abu Shabab.

Il capoclan di origine beduina è da mesi che saccheggia le forniture e depreda le persone utilizzando la violenza, ma lo fa sotto il controllo vigile dell’Idf proprio nell’area di Rafah, guarda caso controllata da Israele. «Il clan Shabab era già noto da tempo per essere criminale», spiega il giornalista Hassan Isdodi, «e, infatti, si diceva avesse avuto anche contatti con l’Isis. Negli ultimi anni ha collaborato con Hamas nel traffico di droga e quando il capoclan ha cercato di fregare i dirigenti, hanno ucciso il fratello. Da allora», spiega ancora Isdodi, «l’unico obiettivo di Yasser Abu Shabab è quello di estromettere Hamas e per farlo si è legato all’Idf, che infatti li finanzia».

Sono stati proprio Shabab e la sua milizia al centro della discussione della riunione delle principali famiglie di Gaza, impegnate a riportare un po’ di ordine sul territorio. «Questi delinquenti», dice Abu Salman Al Mogany, «monopolizzano beni essenziali e aumentano sistematicamente i prezzi di ciò che rubano e poi rivendono». Durante l’incontro della comunità è stata presa anche la decisione di istituire tribunali speciali per perseguire chiunque sia coinvolto nella formazione di bande criminali o sia complice di rapine e saccheggi.

«Facciamo appello alle autorità giudiziarie internazionali, ha aggiunto Al Mogany, «affinché mettano sotto accusa chiunque tradisca il popolo nei momenti più bui: siano essi componenti di una gang venduta a Israele o membri di Hamas». È la prima volta che Gaza mette sotto accusa Hamas o qualsiasi altra organizzazione interna, segno che nella Striscia, sotto le macerie e i corpi putrefatti, ribolle la rabbia e la voglia di un cambiamento politico. Il grido d’aiuto e d’insofferenza è soprattutto per le autorità internazionali che, però, almeno per ora, non ascoltano e lasciano che il governo di Israele blocchi totalmente l’accesso di cibo, medine, acqua e carburante.

La situazione sanitaria

Intanto, prima che Benjamin Netanyahu e il suo governo blindassero tutti gli accessi, a Gaza sono riusciti a entrare alcuni camion dell’Oms carici di medicinali, attrezzature e unità di sangue. Sono arrivati giovedì e tutto il materiale è stato consegnato agli operatori umanitari a Deir al Balah. «È stato il primo ingresso di scorte medicinale da marzo ed è molto positivo», dice Gennaro Giudetti dell’Organizzazione mondiale della sanità, «in questo modo riusciamo a rispondere alle emergenze e coprire le carenze negli ospedali».

Il volto degli operatori umanitari si è disteso per qualche ora. «Abbiamo ricevuto 2mila unità di sangue e 1500 di plasma fresco congelato», ha raccontato la dottoressa Heba Al Najjar, del coordinamento medico dell’Oms.

«Queste forniture contribuiranno a colmare una grande carenza. Se il sangue finisce», spiega, «alcuni interventi chirurgici non saranno possibili, così come è impossibile il trattamento di malattie croniche o la cura delle ferite causate dalla distribuzione del cibo». Per ora sono arrivati a Gaza solo 151 pallet, stoccati nel magazzino di Relvala da dove, poi, vengono smistati nei vari presidi sul territorio. Ma l’esigenza, ora, è proteggere le scorte.

Le condizioni sanitarie sono terrificanti soprattutto nei campi tendati, dove, con il caldo e i rifiuti che si accumulano, nell’aria c’è una puzza acre che quasi fa lacrimare gli occhi. «Cerchiamo di tenere pulito», spiega Alaa Samir, che vive in un campo profughi improvvisato sul mare, non lontano da Al Mawasi. «Ma senza fognatura e senza acqua non possiamo fare molto. Noi ci laviamo nel mare e la nostra pelle è così secca che si squama», spiega.

Proprio a causa della mancanza di acqua potabile e in presenza di liquami a cielo aperto, poi, sono aumentate le malattie infettive. «Dall’inizio dell’anno», racconta Marwan Al Hums, «abbiamo registrato 59mila casi di diarrea e negli ultimi mesi si sono registrati 259 casi di meningite virale. Chiediamo alla comunità internazionale di aiutarci e di consentire l’ingresso di altri tir dell’Onu pieni di medicine».

Sarebbero di grande aiuto, anche se rappresenterebbero solo una goccia nel tragico oceano dell’emergenza di Gaza. Ammesso che il servizio di controllo organizzato dai clan continui a funzionare e che le forniture non vengano rubate.

«Non ci sono scorte alimentari in quei camion», dice ancora il dottor Al Hums, «perciò il rischio che vengano assaltati dai criminali diminuisce, ma chi può dirlo…». Al momento, al mercato nero, gestito dai miliziani della gang di Rafah, è possibile trovare solo cibo, ma il business potrebbe allargarsi. O almeno questo è il timore, perché a Gaza la situazione è sempre più fuori controllo, qualunque cosa possano decidere i clan.

«Le operazioni della gang non si sono interrotte solo perché qualche cittadino ha creato un cordone umano», spiega il giornalista Hassan Isdodi. «È solo capitato che in quel momento i banditi stessero colpendo altrove. Ma non si fermeranno, hanno una missione e hanno pure le spalle coperte».

Secondo i gazawi la decisione di Israele di sospendere gli aiuti mira proprio a lasciar campo libero alle bande criminali. «Lasciano che siano loro a fare quello che con le bombe non riescono ad ottenere». A Gaza è guerra dall’alto, guerra dal basso. Guerra internazionale, guerra civile.

