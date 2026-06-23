la bolla sta già esplodendo?

Ora l’Ia affossa i mercati globali. SpaceX in avaria

Luca Ciarrocca
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23 giugno 2026 • 19:41

Si è ribaltato il grande rally dell’intelligenza artificiale. Crollano i titoli Alphabet, Nvidia, Oracle. L’azienda di Elon Musk ha perso più di vari Pil europei messi insieme

Wall Street in ritirata. Il Nasdaq Composite perde oltre il 2%, travolto dalle vendite sui grandi nomi dell’intelligenza artificiale, mentre Dow Jones e S&P 500 seguono in rosso, in un clima di tensione e volatilità. Alphabet, Nvidia, Oracle e Tesla sono appesantite dai sell, dopo le forti perdite registrate lunedì. Micron Technology scivola di oltre l’11% e diventa il termometro più visibile della sfiducia sulla filiera dei chip. Il contagio era già passato dall’Asia prima dell’apertura america

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Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.