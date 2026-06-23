Ora l’Ia affossa i mercati globali. SpaceX in avaria

Si è ribaltato il grande rally dell’intelligenza artificiale. Crollano i titoli Alphabet, Nvidia, Oracle. L’azienda di Elon Musk ha perso più di vari Pil europei messi insieme

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Wall Street in ritirata. Il Nasdaq Composite perde oltre il 2%, travolto dalle vendite sui grandi nomi dell’intelligenza artificiale, mentre Dow Jones e S&P 500 seguono in rosso, in un clima di tensione e volatilità. Alphabet, Nvidia, Oracle e Tesla sono appesantite dai sell, dopo le forti perdite registrate lunedì. Micron Technology scivola di oltre l’11% e diventa il termometro più visibile della sfiducia sulla filiera dei chip. Il contagio era già passato dall’Asia prima dell’apertura america