L’aggressione a Washington a Edward Coristine, un ex impiegato dell’agenzia Doge e protetto di Elon Musk, noto online con il nome di “Big Balls”, ha riportato in auge una vecchia fissazione di Donald Trump: mettere sotto il controllo del governo federale la capitale, Washington D.C., che in virtù di una legge del 1973 è un distretto non statuale. Il suo status dipende dal Congresso, e non dal potere esecutivo.

Il presidente in crisi di consensi (39 per cento di popolarità, il punto più basso di sempre) e ansioso di trovare una nuova distrazione dalle questioni più complicate che lo assillano – i dossier Gaza e Russia, il caso Epstein che si ostina a non scomparire dai radar – ha detto che potrebbe «non avere scelta se non prendere il controllo federale della città e governarla come dovrebbe essere governata».

In un lungo post su Truth, Trump si è scagliato contro il «crimine totalmente fuori controllo nella capitale» e in particolare contro le baby gang che, a suo dire, «attaccano, assaltano, feriscono e sparano a cittadini innocenti, sapendo che saranno rilasciati quasi immediatamente». I criminali di 14, 15, o 16 anni «non hanno paura della polizia perché sanno che non succederà loro nulla, ma da ora in poi qualcosa succederà!».

La “proposta” di Trump è cambiare la legge per perseguire i minorenni alla stregua degli adulti e «metterli dentro per un periodo molto lungo, a partire dall’età di 14 anni». Ha fatto esplicito riferimento al caso di Big Balls, 19enne che è stato estratto dalla sua auto e brutalmente picchiato da una banda criminale che non è stata individuata. Le foto che circolano online ritraggono il 19enne, che Musk aveva fatto assumere nella sua agenzia per l’efficientamento della burocrazia federale, a torso nudo su un marciapiede, coperto di sangue. Due 15enni del Maryland sono stati arrestati in relazione al caso.

Il patron di Tesla ha denunciato il caso su X e non è certo la prima volta che si registrano assalti a impiegati federali nella capitale. E così Trump è tornato a battere sulla federalizzazione di Washington D.C., che sarebbe di fatto un commissariamento presidenziale al di là dei poteri del presidente, ennesima torsione in senso autoritario del ruolo della Casa Bianca.

«Forse avrebbero dovuto farlo molto tempo fa, e questo giovane, e molti altri, non sarebbero dovuti passare dagli orrori del crimine violento», ha scritto Trump. «Se tutto questo continuerà eserciterò i miei poteri e porterò la città sotto il controllo federale», ha concluso.

Centralismo trumpiano

Trump ha già firmato un ordine esecutivo intitolato “Making the District of Columbia Safe and Beautiful” attraverso il quale ha aumentato il numero di agenti federali che pattugliano una città tradizionalmente governata dai democratici.

La Casa Bianca sostiene che il provvedimento ha fatto diminuire sensibilmente il crimine nella capitale, ma la realtà è che i reati violenti in città – che da decenni fronteggia seri problemi di ordine pubblico – sono in calo da ben prima che Trump venisse rieletto alla Casa Bianca.

I dati del distretto dicono che nella prima metà del 2024 i reati violenti sono diminuiti complessivamente del 25 per cento, con un declino del 21 per cento degli omicidi e del 32 per cento dei “carjacking”, gli assalti ad automobilisti a scopo di furto delle auto, circostanza simile a quella di cui è stato vittima Big Balls.

La gestione di Washington D.C. è una questione politica infiammata su cui i partiti discutono da decenni, e per questo il nuovo intervento di Trump è particolarmente significativo. Lungi dall’essere un caso isolato, la minaccia di portare la capitale sotto il controllo del governo federale è perfettamente coerente con la pulsione accentratrice di Trump, che vuole portare sotto il suo controllo tutto ciò che minaccia il suo potere. Anche se non ha l’autorità legale per farlo.

