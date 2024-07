Il premier ungherese, presidente di turno dell’Unione europea, è volato a Pechino per intavolare con Xi una conversazione su come agevolare le trattative nel conflitto ucraino

Il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato oggi a Pechino il primo ministro ungherese Viktor Orbán, ha chiesto di «creare le condizioni» per un «dialogo» diretto tra l'Ucraina e la Russia: lo riportano i media statali.

Il premier ungherese, presidente di turno dell’Unione europea, è partito a sorpresa in direzione Pechino per un colloquio incentrato soprattutto sulla guerra in Ucraina. Orbán ha comunicato il suo viaggio con un post sui social: «Missione di pace 3.0».

La linea cinese

Il presidente cinese si è espresso a favore del raggiungimento di un cessate il fuoco il prima possibile: dal suo punto di vista, la comunità internazionale dovrebbe agevolare il rilancio dei negoziati. Per il suo interlocutore, «la Cina è una potenza chiave per la pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Questo è il motivo per cui sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, appena due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest» ha scritto Orban in un post pubblicato su X.

