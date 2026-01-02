Antisemitismo, Ice e proteste, il primo atto di Mamdani è la revoca degli ordini del predecessore

Il nuovo sindaco di New York subito dopo il giuramento ha revocato tutti gli ordini esecutivi firmati da Eric Adams dopo il 26 settembre 2024, ovvero da quando è stato incriminato per corruzione. Dal Bds movement alla polizia anti-migranti, passando per la direttiva che ordinava di limitare le proteste fuori dai luoghi di culto, ecco cosa prevedevano
«Il lavoro è appena iniziato», ha detto Zohran Mamdani concludendo il discorso del suo primo giorno da sindaco di New York City in cui ha promesso una nuova era per la città più grande degli Stati Uniti. A chi gli ha consigliato di abbassare le aspettative lui ha risposto: «Non farò nulla del genere. A partire da oggi governeremo in modo espansivo e audace. Potremmo non avere sempre successo, ma non potremo mai essere accusati di non avere avuto il coraggio di provarci». Poche ore dopo la cerimo