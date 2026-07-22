Ornella Muti e la figlia Naike: «Vogliamo finalmente essere cittadine russe»

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Ornella Muti e la figlia avrebbero fatto domanda di cittadinanza russa. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ria Novosti, sulla base delle dichiarazioni della figlia, la cantante Naike Rivelli. «Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha detto Rivelli. «Stiamo presentando domanda di cittadinanza russa per sentirci davvero a casa». Secondo quanto dichiarato alla stampa russa, Rivelli e sua madre starebbero inoltre pensan