braccio di ferro sul valico di rafah

Ostaggi, la ricerca (impossibile) dei corpi. «Hamas ormai non sa più dove trovarli»

Bianca Senatore
15 ottobre 2025 • 20:43Aggiornato, 15 ottobre 2025 • 20:43

Finora i miliziani hanno consegnato a Israele otto cadaveri, mentre sta crescendo l’incertezza sul ritorno delle altre salme. Il problema dell’identificazione: uno dei corpi restituiti non sarebbe di un israeliano, ma di un palestinese ucciso nei raid dell’Idf. Intanto centinaia di camion di aiuti restano bloccati al valico Sud

Il tempo stringe. Israele sapeva che, dopo il cessate il fuoco, ci sarebbe voluto un po’ di tempo per recuperare tutti i corpi degli ostaggi, ma la questione potrebbe complicarsi non poco. Hamas ha perso alcune spoglia israeliane e forse credeva di sapere più o meno dove fossero. Invece, non è così. E infatti, mentre una parte dei miliziani rintraccia gli oppositori politici di rudere in rudere per esecuzioni sommarie, c’è una task force impegnata nella ricerca dei copri. È una macabra caccia al

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015. 