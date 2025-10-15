Ostaggi, la ricerca (impossibile) dei corpi. «Hamas ormai non sa più dove trovarli»

Finora i miliziani hanno consegnato a Israele otto cadaveri, mentre sta crescendo l’incertezza sul ritorno delle altre salme. Il problema dell’identificazione: uno dei corpi restituiti non sarebbe di un israeliano, ma di un palestinese ucciso nei raid dell’Idf. Intanto centinaia di camion di aiuti restano bloccati al valico Sud

true false

Il tempo stringe. Israele sapeva che, dopo il cessate il fuoco, ci sarebbe voluto un po’ di tempo per recuperare tutti i corpi degli ostaggi, ma la questione potrebbe complicarsi non poco. Hamas ha perso alcune spoglia israeliane e forse credeva di sapere più o meno dove fossero. Invece, non è così. E infatti, mentre una parte dei miliziani rintraccia gli oppositori politici di rudere in rudere per esecuzioni sommarie, c’è una task force impegnata nella ricerca dei copri. È una macabra caccia al