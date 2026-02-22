Le storie di maoz e aziz

Gaza, i tour operator della pace. I profeti del turismo trasformativo

Davide Lerner
22 febbraio 2026 • 07:00

L’israeliano Maoz Inon e il palestinese Abu-Sarah hanno elaborato il lutto della perdita dei propri cari affermandosi come i pacifisti più in vista dopo il 7 ottobre. Per il Nyt il loro nuovo libro sarà fra i saggi più discussi del 2026

L’attivista 46enne Aziz Abu-Sarah aveva solo 10 anni quando suo fratello maggiore Tayseer è stato arrestato dai soldati israeliani con un’irruzione notturna nella casa di famiglia a Gerusalemme est. Erano i tempi della prima intifada e, come tanti coetanei palestinesi, era andato in strada a lanciare sassi. Per settimane, i genitori e i loro altri sei figli non ebbero nemmeno un indizio su dove fosse stato portato. Passarono nove mesi e dieci giorni prima che, nell’inverno 1991, in piena prima g

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 