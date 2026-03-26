«I paesi del Golfo delusi dagli Usa. Meglio parlare direttamente con l’Iran»

Parla l’ex vicecapo di staff del primo ministro del Kuwait: «Riad avrebbe spinto il tycoon ad entrare in guerra? Pura disinformazione. Per quanto riguarda le trattative, troppo spesso quelle annunciate da Trump hanno finito per risolversi in nuovi conflitti. Da parte nostra dovremmo intavolare un dialogo diretto con l’Iran che non passi necessariamente da Washington»

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Dopo quasi quattro settimane di guerra i Paesi del Golfo sono ancora stretti fra due fuochi. E ormai scettici, loro che a lungo avevano cercato di mediare e di sventare la guerra, rispetto ai presunti nuovi negoziati intavolati da Donald Trump. Traditi dagli americani che dovevano essere garanti della loro sicurezza, e che invece li hanno di fatto messo sotto tiro. Sacrificati dall’Iran, che porta avanti la sua “strategia della terra bruciata” a costo di compromettere futuri rapporti di buon vic