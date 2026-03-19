La Chiesa e il Medio Oriente fra guerre, fuga dei cristiani e rottura con Israele

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Leone XIV, all’Angelus di domenica 15 marzo, ha invocato, «a nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà», il cessate il fuoco rivolgendosi ai responsabili del conflitto che sta infiammando la regione con conseguenze pesanti sul piano globale. Quello pronunciato in occasione dell’Angelus è stato solo uno dei tanti appelli e interventi della Santa Sede per porre un argine alla violenza che, a partire dal 7 ottobre 2023, ha devastato l’intera area medior