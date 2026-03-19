la posizione della santa sede

La Chiesa e il Medio Oriente fra guerre, fuga dei cristiani e rottura con Israele

Giovanni Paolo II con George Bush (foto Ansa)
Giovanni Paolo II con George Bush (foto Ansa)
Giovanni Paolo II con George Bush (foto Ansa)
Francesco Peloso
19 marzo 2026 • 19:42Aggiornato, 19 marzo 2026 • 19:44

Dall’opposizione alla prima guerra nel Golfo agli appelli affinché si fermi la violenza degli attuali conflitti. Il pontefice e la Chiesa di Roma sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che non considerano la guerra come una risposta alla crisi della regione 

Leone XIV, all’Angelus di domenica 15 marzo, ha invocato, «a nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà», il cessate il fuoco rivolgendosi ai responsabili del conflitto che sta infiammando la regione con conseguenze pesanti sul piano globale.  Quello pronunciato in occasione dell’Angelus è stato solo uno dei tanti appelli e interventi della Santa Sede per porre un argine alla violenza che, a partire dal 7 ottobre 2023, ha devastato l’intera area medior

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Francesco Peloso
Francesco Peloso
Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).