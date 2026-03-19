La Chiesa e il Medio Oriente fra guerre, fuga dei cristiani e rottura con Israele

Dall’opposizione alla prima guerra nel Golfo agli appelli affinché si fermi la violenza degli attuali conflitti. Il pontefice e la Chiesa di Roma sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che non considerano la guerra come una risposta alla crisi della regione
Leone XIV, all’Angelus di domenica 15 marzo, ha invocato, «a nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà», il cessate il fuoco rivolgendosi ai responsabili del conflitto che sta infiammando la regione con conseguenze pesanti sul piano globale. Quello pronunciato in occasione dell’Angelus è stato solo uno dei tanti appelli e interventi della Santa Sede per porre un argine alla violenza che, a partire dal 7 ottobre 2023, ha devastato l’intera area medior