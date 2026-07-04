A Lampedusa Leone XIV abbraccia i migranti. Poi il monito all’Europa: «Responsabilità epocale»

Le parole del pontefice nel luogo-simbolo della mattanza dei profughi nel Mediterraneo sono lo speculare opposto di quelle di Trump: «Accogliere, proteggere, promuovere e integrare». Al cimitero dell’isola, Prevost si è inginocchiato davanti alle croci di legno che ricordano uomini, donne e bambini di cui spesso non si conosce neppure il nome. «No al cinismo, no all’odio»

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LAMPEDUSA – Papa Leone XIV appoggia una mano sulla Porta d’Europa, il monumento in ceramica e ferro battuto che si alza per cinque metri sugli scogli del promontorio sud-orientale di Lampedusa. Cappelli e scarpe, scolpiti nella struttura, richiamano le tracce di chi ha attraversato il Mediterraneo in cerca di salvezza. Il pontefice si avvicina tenendo per mano due bambini migranti e una donna; poi lascia le loro mani, tocca la porta e la attraversa. Leone ha scelto di non andare da solo davanti