L’ecumenico viaggio di Leone tra Turchia e Libano e i dilemmi del mondo ortodosso

Sul viaggio si staglia un anniversario davvero storico: il diciassettesimo centenario del concilio di Nicea. Dopo l’arrivo nella capitale turca con le visite al mausoleo di Atatürk e al presidente Erdoğan, largo spazio è previsto per gli incontri con i capi delle diverse chiese cristiane
Leone XIV sta per affrontare il primo viaggio internazionale: sei giorni, dal 27 novembre al 2 dicembre, in Turchia e in Libano, paese biblico e parte della “terra santa”. L’interesse è indubbio, per due scenari: la situazione nel Vicino oriente e i rapporti tra i cristiani, in particolare ortodossi, sullo sfondo delle guerre in Ucraina e a Gaza. I passi del pontefice saranno poi confrontati con quelli di papa Francesco, ma bisogna ricordare che in tempi recenti i pontefici viaggiano ormai da un