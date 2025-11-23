L’ecumenico viaggio di Leone tra Turchia e Libano e i dilemmi del mondo ortodosso

true false

Leone XIV sta per affrontare il primo viaggio internazionale: sei giorni, dal 27 novembre al 2 dicembre, in Turchia e in Libano, paese biblico e parte della “terra santa”. L’interesse è indubbio, per due scenari: la situazione nel Vicino oriente e i rapporti tra i cristiani, in particolare ortodossi, sullo sfondo delle guerre in Ucraina e a Gaza. I passi del pontefice saranno poi confrontati con quelli di papa Francesco, ma bisogna ricordare che in tempi recenti i pontefici viaggiano ormai da un