Mondo

Il papa prende le distanze da Trump: rispettare la sovranità nazionale del Venezuela

Francesco Peloso
05 gennaio 2026 • 07:45

I riferimenti di Prevost all’attacco contro Caracas nell’Angelus del 4 gennaio. Tutte le preoccupazioni del Vaticano

È arrivata all’angelus del 4 gennaio, il giorno dopo l‘attacco militare delle forze armate degli Stati Uniti al Venezuela, la presa di posizione di papa Leone XIV sulla nuova crisi che interessa l’America Latina e non solo. E si tratta di una posizione critica verso l'intervento armato voluto dal presidente Donald Trump con la relativa cattura del capo di Stato venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie. Il papa non ha citato esplicitamente Trump, e del resto non ce n’era bisogno data l’evidenza

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).