È di tre morti e quattro feriti il bilancio della sparatoria avvenuta a Parigi al civico 16 della Rue D’Enghen in un centro culturale curdo, non lontano dal cuore della capitale francese. Secondo una prima ricostruzione la polizia ha già fermato un uomo di 69 anni sospettato di essere l’autore dell’attacco, mentre l’intera area – situata nel X arrondissement – è stata messa in sicurezza. Al momento non si conoscono i moventi della sparatoria e gli inquirenti valutano tutte le piste possibili: dal terrorismo al regolamento dei conti. Ma il sospettato aveva già precedenti penali per una condanna per tentato omicidio contro migranti dopo che con una sciabola aveva assaltato alcuni migranti.

Gli agenti della polizia stanno interrogando le persone presenti per capire le dinamiche della sparatoria, mentre sul luogo è presente anche la polizia scientifica.

