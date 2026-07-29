un aiuto ai pasdaran

Patto tra Cina e Iran: ecco i missili che possono cambiare il destino della guerra

Vincenzo Leone
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29 luglio 2026 • 20:00

Secondo Reuters, i Pasdaran sono in attesa dell'arrivo di circa 400 lanciatori di missili a spalla made in China: un accordo da circa 60 milioni di dollari. Che non solo segna una ulteriore saldatura tra Pechino e Teheran, ma potrebbe portare ad un netto miglioramento della difesa degli ayatollah

Attacchi più precisi grazie a informazioni di targeting fornite dalla Russia, missili balistici modificati con sistemi di manovra avanzati, e sistemi missilistici a spalla di fabbricazione cinese in arrivo. L'Iran sta diversificando tecnologie e componenti dell'arsenale a sua disposizione contro gli Usa. Lo scenario tra armi e intelligence può diventare sempre più teatro di confronto tra superpotenze militari non direttamente coinvolte, ma sempre più interessate a quello può succedere. L'Iran è

Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.