Paul Salem: «La guerra? Per gli Usa è un fiasco totale. In Medio Oriente è l’era del disordine»

Parla l’ex presidente del Middle East Institute di Washington: «La regione resterà in una fase di instabilità gestita, nessuno sarà in grado di imporre il proprio ordine. I colloqui tra Beirut e Tel Aviv? Nel lungo periodo, solo gli Usa hanno la leva necessaria per convincere Israele a ritirarsi. Per Hormuz potremmo assistere a una situazione di controllo conteso: passaggio limitato delle navi, attacchi intermittenti e nessun vero progresso diplomatico»