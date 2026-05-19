Pavel Talankin: «La Russia putinista? È una società cattiva. Biennale scandalosa»

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Da una piccola città degli Urali al palco degli Oscar. Tanta è la strada percorsa da Pavel Talankin, fino a poco tempo fa uno sconosciuto insegnante della provincia russa. Oggi vincitore del Premio Oscar per il miglior documentario e del premio speciale della giuria del festival di Sundance. Com’è noto, Talankin ha documentato il processo di militarizzazione nelle scuole russe dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. E lo ha raccontato nel film Mr Nobody Against Putin, realizzato con il regist