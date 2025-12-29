reportage da taipei

Pechino circonda Taiwan: un messaggio a Trump

Michelangelo Cocco
29 dicembre 2025 • 11:17Aggiornato, 29 dicembre 2025 • 11:21

L’esercito cinese fa simulazioni strategiche di guerra proprio mentre l’isola è in preda a una crisi politica senza precedenti

L’altisonante nome in codice dell’ennesima esercitazione militare intorno a Taiwan è “Missione giustizia 2025”. Il war game (una vera e propria simulazione strategica di guerra) è partito ieri con le navi e i caccia dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) che hanno circondato l’isola, e continuerà oggi “a fuoco vivo”, simulando operazioni di blocco navale e sbarco su quella che Pechino considera una provincia ribelle. Con la mossa delle ultime ore la Repubblica popolare cinese (Rpc) ha però

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.