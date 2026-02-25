La forzatura del Pentagono: costringere Anthropic a un’intelligenza artificiale amorale

true false

A Washington la fantapolitica è diventata cronaca. Con un ultimatum dal sapore bellico, il “ministro della Guerra” americano Pete Hegseth ha messo Anthropic – tra le aziende più avanzate nell’intelligenza artificiale – davanti a un bivio: autorizzare l’impiego militare del suo software Claude senza restrizioni né esitazioni, oppure dire addio a un contratto federale da 200 milioni di dollari. È un segnale palese delle nuove direttrici di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump nell’era de