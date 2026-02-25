la clava dell’emergenza

La forzatura del Pentagono: costringere Anthropic a un’intelligenza artificiale amorale

Luca Ciarrocca
25 febbraio 2026 • 20:42

Hegseth pretende di usare i prodotti del colosso dell’intelligenza artificiale (“Claude”) senza restrizioni. Altrimenti, minaccia, saltano contratti milionari

A Washington la fantapolitica è diventata cronaca. Con un ultimatum dal sapore bellico, il “ministro della Guerra” americano Pete Hegseth ha messo Anthropic – tra le aziende più avanzate nell’intelligenza artificiale – davanti a un bivio: autorizzare l’impiego militare del suo software Claude senza restrizioni né esitazioni, oppure dire addio a un contratto federale da 200 milioni di dollari. È un segnale palese delle nuove direttrici di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump nell’era de

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.