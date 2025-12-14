La testimonianza

Il pentito di Hamas: «Così non avremmo mai vinto». A Gaza regolamenti interni e fughe

Bianca Senatore
14 dicembre 2025 • 07:00

Mohammed A. vive nascosto e aspetta di scappare via per sempre dalla Striscia mentre i membri del gruppo vorrebbero ammazzarlo. «Non sono felice di abbandonare Gaza, ma la prospettiva di ricominciare è l’unica cosa che mi calma la nausea e mi fa respirare»

Lo spezza-dita. Fino a due anni fa, era conosciuto così uno dei più alti in grado comandanti di Hamas a Gaza, uno di quelli specializzati nella tortura e tra i più ferrei esecutori della jihad. Poi qualcosa è cambiato. Oggi, Mohammed A. K. R. vive nascosto e aspetta di scappare via per sempre dalla Striscia mentre i membri di Hamas lo considerano un traditore e vorrebbero ammazzarlo. Quando un anno e mezzo fa Mohammed A. ha disertato, i jihadisti erano impegnati nella guerra, non avevano certo t

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore
Bianca Senatore
Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.