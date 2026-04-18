L’agenzia statunitense ha confermato il via libera alla commercializzazione del dispositivo a tabacco riscaldato e degli stick Heets

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La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha rinnovato le autorizzazioni alla commercializzazione per alcune versioni del dispositivo Iqos e per tre varianti degli stick di tabacco Heets, confermandoli come prodotti del tabacco a rischio modificato (MRTP).

Secondo quanto comunicato dall’agenzia, studi scientifici indicano che il passaggio completo dalle sigarette tradizionali al sistema Iqos «riduce in modo significativo l’esposizione dell’organismo a sostanze chimiche dannose o potenzialmente dannose». La FDA ha inoltre ritenuto che il rinnovo delle autorizzazioni sia «appropriato per la promozione della salute pubblica», tenendo conto sia dei consumatori di tabacco sia di chi non ne fa uso.

Il provvedimento consente a Philip Morris International di continuare a comunicare agli adulti statunitensi – di età pari o superiore ai 21 anni – informazioni relative alla riduzione dell’esposizione rispetto alle sigarette convenzionali, nell’ambito delle condizioni previste dalla normativa sui prodotti a rischio modificato.

Iqos è stato il primo sistema a tabacco riscaldato a ottenere l’autorizzazione MRTP nel 2020, dopo il via libera alla commercializzazione nel 2019 attraverso il processo di Premarket Tobacco Product Application (PMTA). Successivamente, nel 2022, anche il sistema Iqos 3 ha ottenuto lo stesso status. Restano invece in fase di valutazione da parte della FDA le richieste relative al dispositivo Iqos Iluma.

Nel motivare la decisione, l’agenzia ha ribadito che, pur in assenza di studi epidemiologici a lungo termine, le evidenze disponibili indicano come «una riduzione misurabile e sostanziale della morbilità o della mortalità» tra gli utilizzatori sia «ragionevolmente probabile». Allo stesso tempo, la FDA sottolinea che tali prodotti non sono privi di rischi e contengono nicotina, sostanza che crea dipendenza.

I prodotti a tabacco riscaldato, come Iqos, funzionano senza combustione: il tabacco viene riscaldato anziché bruciato, riducendo la formazione delle sostanze chimiche dannose tipicamente generate dal fumo di sigaretta. La documentazione presentata dall’azienda include, secondo quanto riportato, studi e dati che evidenziano livelli inferiori di sostanze nocive nell’aerosol prodotto rispetto al fumo tradizionale.

Il rinnovo riguarda nello specifico i dispositivi Iqos 2.4 e Iqos 3, insieme alle varianti Heets Amber, Green Menthol e Blue Menthol, già precedentemente autorizzate.

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