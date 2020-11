L’autopsia ha confermato che Diego Armando Maradona è morto per cause naturali, ma si sta comunque indagando per capire se ci sono stati ritardi nei soccorsi. Secondo quanto riportano i media argentini, il giudice di San Isidro ha ordinato di perquisire la casa di Leopoldo Luque, il medico personale di Maradona.

Luque lo aveva operato per un ematoma subdurale il 3 novembre scorso. Ed era sul posto, nella casa di Tigre dove Maradona stava svolgendo la convalescenza. L’indagine in corso è per “omicidio colposo”.

