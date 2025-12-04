il segretario della guerra di nuovo nell’occhio del ciclone

Dal caso Signal ai narcos, così lo scandalo Hegseth indebolisce la Casa Bianca

Pete Hegseth
Mattia Ferraresi
04 dicembre 2025 • 20:14

Incalzato dalle polemiche, il ministro finisce nel mirino anche dei repubblicani. Azione legale del New York Times contro le restrizioni d’accesso al Pentagono

Il New York Times ha fatto causa al dipartimento della Difesa per le restrizioni imposte ai giornalisti, che a ottobre hanno restituito in massa le credenziali anziché sottoscrivere le nuove condizioni. I loro posti sono stati presi da una banda di influencer Maga e stenografi del trumpismo, che hanno volentieri accettato di aderire alle regole incredibilmente stringenti imposte dal Pentagono. Fra queste c’è il divieto di comunicare con i funzionari della difesa che non siano stati esplicitament

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)