Petroliere, container e logistica: anche se Hormuz riapre, sarà crisi

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Nelle ultime settimane lo stretto di Hormuz è stato spesso riassunto in una cifra: il 20 per cento del greggio mondiale e del gas naturale liquefatto che vi passa attraverso. È un dato indubbiamente corretto e allo stesso tempo fuorviante. Suggerisce l’idea che il problema della chiusura dello stretto sia solo quantitativo: c’è una certa quantità di materia prima che risulta bloccata da qualche parte ma non appena il rubinetto riaprirà tutto tornerà come prima. Non è così. Non è così perché prim