Il prezzo torna a salire vertiginosamente

La geopolitica impazzita del petrolio. La Russia ricatta e avverte: «Sarà una catastrofe»

Stefano Vergine
07 aprile 2026 • 19:43

La Russia prevede «una catastrofica carenza di greggio» se non sarà superata la crisi: oggi mancano all’appello 4-5 milioni di barili al giorno, il prezzo è tornato a salire vertiginosamente, i mercati bruciano miliardi. Solo Putin fiuta l’affare e vuole sostituire l’Arabia Saudita come esportatore leader. Ma c’è un problema: le bombe di Kiev. E allora tenta un nuovo ricatto

In attesa dell’ultimatum lanciato da Donald Trump e mentre il prezzo del Brent è ancora sull’ottovolante (prima è cresciuto a 117 dollari, in serata è tornato a scendere sotto i 110) è stata la Russia di Vladimir Putin a chiarire un po’ meglio che cosa spera di ricavare dalla guerra in Medio Oriente. Lo ha fatto attraverso Kirill Dmitriev, fidato collaboratore del presidente russo. «Per la prima volta nella storia, l’Arabia Saudita sta applicando un sovrapprezzo di 20 dollari al barile rispetto

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.